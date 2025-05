CHURRASCARIA

Veja onde fica e quanto custa o rodízio com a carne mais cara do mundo em Salvador

Carne é famosa pela gordura saudável e pelo sabor

Larissa Almeida

Publicado em 9 de maio de 2025 às 06:00

Churrascaria JP Steakhouse Crédito: Divulgação

Os apreciadores da alta gastronomia e os amantes de um bom churrasco podem apreciar a carne japonesa Wagyu, a mais cara do mundo, sem precisar atravessar as fronteiras. É que Salvador, desde o dia 17 de fevereiro deste ano, conta com a Churrascaria JP Steakhouse, que oferece diariamente rodízio de carnes que incluem a iguaria oriental produzida por gados certificados. >

De acordo com Alan Batista, gestor do estabelecimento situado na Rua Manuel Antônio Galvão, em Pituaçu, o steak de Wagyu é servido no espeto sem custo adicional. “Preparamos apenas com sal grosso e levamos à churrasqueira, com muita atenção ao ponto da carne, para entregar aos nossos clientes o churrasco com muita maciez e sabor”, destaca. >

A maciez e o sabor, inclusive, é o que faz da carne a mais cara do mundo. Tudo isso porque, em vez de ter a capa de gordura que envolve a maior parte das carnes, essa iguaria possui uma gordura que fica localizada entre as fibras musculares. Quando em brasa, ela torna a carne mais suculenta e promove uma explosão de sabor na boca que termina com um sabor amanteigado. >

“O cliente que vem para ter a experiência JP Steakhouse pode degustar dos mais de 20 cortes do nosso rodízio, e, ao degustar o Steak de Wagyu, fica impressionado com a maciez e o sabor único deste corte, tendo uma real experiência gastronômica”, frisa Alan Batista. >

Lá na churrascaria, os preços são a partir de R$ 149,99 por pessoa. A gordura produzida pela carne Wagyu, que faz dela tão cara, é conhecida como marmoreio. Trata-se do HDL, conhecido como o ‘bom colesterol’, que promove um equilíbrio entre gordura e carne. Há, inclusive, uma classificação que avalia, de 1 a 5, a cor, a qualidade dessa gordura, bem como sua cor. >

Na JP Steakhouse, os clientes que procuram a carne acabam aprovando pela qualidade. “Trouxemos esta inovação no segmento de churrascaria em Salvador juntamente com a chegada da JP Steakhouse. A demanda é constante, os clientes sempre pedem”, diz Alan. >