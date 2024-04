EDUCAÇÃO

Curso “Saúde Mental Racializada” acontece neste sábado (4) em Salvador

A segunda edição do minicurso Saúde Mental 'Racializada', idealizado e ministrado pelo psicólogo baiano George Barbosa vai acontecer neste sábado (4), das 9h às 11h, totalmente online. Será o primeiro módulo via internet da formação que se destina a profissionais de saúde mental e a qualquer pessoa interessada em compreender a saúde mental sob a perspectiva do enfrentamento diário do racismo. As inscrições estão abertas no link.