HOSPITALIZADO

Ex-Bahia marca gol e revela situação delicada de tio: 'Fase difícil na minha família'

Artur explicou comemoração após fazer o primeiro gol pelo time carioca após 12 jogos

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2025 às 10:15

Artur comemora gol marcado pelo Botafogo Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O atacante Artur desencantou com a camisa do Botafogo após 12 jogos. O jogador, que teve passagem marcante pelo Bahia, foi titular diante do Capital-DF, pela Copa do Brasil, e marcou o terceiro gol da equipe carioca na goleada por 4x0 no Nilton Santos, na última quarta-feira (30). Após a partida, ele revelou estar vivendo um momento difícil na família.>

Artur marca o terceiro para o Botafogo. O seu primeiro gol pelo Glorioso!pic.twitter.com/GJNOrJ5USS — Mais BFR (@maisbfr) April 30, 2025

Em entrevista na saída do gramado, Artur dedicou o gol ao seu tio, Chico, que se encontra hospitalizado. O camisa 7 não deu muitos detalhes, mas explicou que a comemoração, na qual passou as mãos no corpo, como se estivesse limpando a má fase, foi uma homenagem ao familiar.>

"Ah, um desabafo, foi um desabafo ali. Acho que estava precisando desse gol. Estava me cobrando muito. Sei que não é o certo, mas a gente que é atacante, a gente tem que... A gente está no Botafogo, a gente tem que se cobrar a mesmo, fazer gol dá assistência. Então foi um desabafo. Dedico esse gol tão importante ao meu tio que está no hospital. Está passando por uma fase difícil na minha família. Uma força pro meu tio Chico que está no hospital. Então força, esse gol é dedicado pra ele", falou.>