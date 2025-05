Enquete: O que você achou do triunfo do Bahia contra o Paysandu na Copa do Brasil

VOTE AGORA

Cauly foi o responsável pelo único gol tricolor em Belém

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2025 às 23:31

Bahia superou o Paysandu na Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

No sofá de casa, na cadeira do bar ou dentro do Mangueirão, em Belém, o torcedor tricolor viu o Bahia estrear na Copa do Brasil com o pé direito. Embalado e motivado pelo momento positivo, o Esquadrão chegou ao quarto triunfo seguido na temporada ao superar o Paysandu por 1x0 no jogo de ida da 3ª fase da competição nacional, nesta quarta-feira (30). Cauly foi o responsável pelo único gol tricolor. O resultado quebrou um tabu que durava 43 anos.>

O primeiro tempo contou com chances para os dois lados. Apesar do equilíbrio, um pênalti marcado para o Esquadrão foi determinante para que o tricolor saísse para o intervalo com a vantagem no placar. A segunda etapa teve ainda menos chances. Em um jogo morno, o resultado ficou apenas com o tento anotado por Cauly.>

O próximo compromisso do Bahia na temporada ocorre no próximo sábado (3), quando volta a Salvador para enfrentar o Botafogo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. A bola rola às 21h. >