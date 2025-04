SÉRIE A

Ingressos para Bahia x Botafogo já estão à venda; veja valores e onde comprar

Bahia volta a campo no próximo sábado (3), em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Bahia volta a campo no próximo sábado (3) na Arena Fonte Nova, contra o Botafogo, às 21h, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida começaram a ser vendidos na manhã desta terça-feira (29). Os torcedores devem adquirir os ingressos através da plataforma da Ingresse.>

Após a compra, o ingresso será disponibilizado com um QR Code dinâmico no aplicativo da Ingresse. No acesso ao estádio, a leitura será feita, exclusivamente, pelo QR Code através do celular, não sendo realizada por meio da impressão do ticket. >