TRIUNFO IMPORTANTE

Bahia supera Paysandu e larga com vantagem na Copa do Brasil

Cauly foi o responsável pelo único gol tricolor em Belém

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2025 às 23:29

Cauly abriu o placar para o Bahia após converter um pênalti Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

No sofá de casa, na cadeira do bar ou dentro do Mangueirão, em Belém, o torcedor tricolor viu o Bahia estrear na Copa do Brasil com o pé direito. Embalado e motivado pelo momento positivo, o Esquadrão chegou ao quarto triunfo seguido na temporada ao superar o Paysandu por 1x0 no jogo de ida da 3ª fase da competição nacional, nesta quarta-feira (30). Cauly foi o responsável pelo único gol tricolor. O resultado quebrou um tabu que durava 43 anos.>

O primeiro tempo contou com chances para os dois lados. Apesar do equilíbrio, um pênalti marcado para o Esquadrão foi determinante para que o tricolor saísse para o intervalo com a vantagem no placar. A segunda etapa teve ainda menos chances. Em um jogo morno, o resultado ficou apenas com o tento anotado por Cauly.>

O próximo compromisso do Bahia na temporada ocorre no próximo sábado (3), quando volta a Salvador para enfrentar o Botafogo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. A bola rola às 21h.>

O JOGO>

Com um time alternativo, Rogério Ceni decidiu poupar titulares e dar mais minutagem a outros jogadores, como Michel Araújo, Iago Borduchi e Rodrigo Nestor. Além deles, o treinador contou com a volta do zagueiro Gabriel Xavier, após se recuperar de lesão. A maior novidade na escalação foi o posicionamento de Erick, que iniciou na lateral direita.>

Quando o apito soou pela primeira vez, as estratégias das duas equipes ficou evidente já nos primeiros minutos. Visitante, o Bahia seria o responsável por dominar a posse da bola e buscar construir suas jogadas com paciência. Até pelas características das peças em campo, o Esquadrão acelerava as jogadas a partir de triangulações nas beiradas, principalmente pela esquerda.>

Do outro lado, o Paysandu era o completo oposto. Com uma postura agressiva com a bola, os mandantes pouco valorizavam a posse. Assim que tinham a bola, verticalizam o jogo com velocidade para chegar ao gol de Marcos Felipe no menor tempo possível. As rápidas transições ofensivas fizeram o Papão ser mais perigoso do que o rival.>

Com o passar do primeiro tempo, os mandantes foram perdendo o ímpeto ofensivo, enquanto os tricolores passaram a pisar mais dentro da área. O principal empecilho do Esquadrão nos primeiros 45 minutos foi a falta de efetividade em aproveitar as chances criadas. Se com bola rolando não estava dando certo, a solução surgiu no descuido do adversário.>

Aos 40 minutos, Iago Borduchi recebeu lançamento e entrou na área, sendo derrubado pelo marcador adversário. Em um primeiro momento, a arbitragem marcou impedimento do lateral tricolor, mas o pênalti foi confirmado após a revisão do vídeo. Na cobrança, Cauly bateu bem e abriu o placar para o Bahia.>

Na volta do intervalo, Rogério Ceni promoveu apenas uma mudança na equipe. O lateral Gilberto entrou no lugar do uruguaio Michel Araújo, o que recolocou Erick de volta no meio de campo. A substituição reforçou a marcação no setor intermediário, além de aumentar o volume de jogadas pela direita, onde Ademir passou a ter mais apoio.>

Apesar das chances criadas, o Bahia mostrou o mesmo problema no segundo tempo. O time conseguia sair da marcação adversária em trocas de passes e com as ultrapassagens dos pontas, mas as decisões erradas no terço final do campo impediram que o Esquadrão aumentasse a vantagem no placar.>

No fim, com um Bahia sem conseguir balançar as redes e um Paysandu mais acuado dentro de campo, a partida perdeu fôlego e as chances ficaram ainda mais escassas. Com o apito final, os baianos comemoraram a vantagem para Salvador, além de um tabu quebrado contra o rival. A última vez que o Bahia tinha vencido no Pará contra o Papão foi em 1982.>

FICHA TÉCNICA

Paysandu 0 x 1 Bahia - 3ª fase da Copa do Brasil>

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges (Jorge Benítez), Luan Freitas, Novillo e PK (Rossi/Edílson Júnior); Dudu Vieira, Leandro Vilela e Marlon (Matheus Vargas); Reversson, Borasi (Cavalleri) e Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes.>

Bahia: Marcos Felipe, Erick, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi (Luciano Juba); Acevedo, Michel Araújo (Gilberto) e Rodrigo Nestor (Jean Lucas); Cauly (Kayky), Ademir (Tiago) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.>

Local: Mangueirão;>

Gols: Cauly, aos 42 minutos do primeiro tempo;>

Cartões amarelos: Acevedo, Erick (Bahia); PK, Matheus Vargas (Paysandu);>

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo apita a partida, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio do Rio de Janeiro);>