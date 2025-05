SERÁ QUE ACERTAM?

Inteligências artificiais apontam vencedor de partida entre Paysandu x Bahia

O CORREIO pediu para o ChatGPT e o Meta IA entrarem na brincadeira e palpitar sobre o resultado do jogo da Copa do Brasil

O Bahia irá estrear na Copa do Brasil nesta quarta-feira (30). O Esquadrão vai até o estádio Mangueirão para encarar o Paysandu, às 21h30, pela partida de ida da terceira fase do mata-mata nacional. Nesta etapa, os times se enfrentam em jogos de ida e volta e, em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga nas oitavas de final será por pênaltis.>