FORÇA DEFENSIVA

Bahia não sofre gol nos últimos três jogos, e Gabriel Xavier comemora: 'Triunfo à parte'

Zagueiro deve ser novidade do Esquadrão para enfrentar o Paysandu, pela Copa do Brasil

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de abril de 2025 às 15:18

Gabriel Xavier durante entrevista coletiva do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/E.C Bahia

O Bahia venceu os últimos três jogos que disputou, entre Brasileirão e Libertadores. E com um bônus: não sofreu gols nas partidas. O feito foi comemorado pelo zagueiro Gabriel Xavier, que se prepara para retornar ao time. Recuperado de lesão, ele deve enfrentar o Paysandu, pela terceira fase da Copa do Brasil.>

"Olha, é muito gratificante para a gente da defesa. A gente comenta que é um triunfo à parte terminar um jogo sem sofrer gol. Isso é tudo aquilo que a gente almeja e trabalha para conseguir", celebrou o jogador.>

A sequência de jogos sem sofrer gols teve as presenças de David Duarte e Ramos Mingo. Os dois passaram a formar a dupla de zaga após as lesões do próprio Xavier e de Kanu. Depois de oito duelos como ausência, o camisa 3 está pronto para retornar à equipe tricolor - mas fez questão de enaltecer os companheiros de defesa.>

"Também muito feliz pelo momento que o David vem passando, que o Mingo vem passando, que eles estão fazendo uma ótima dupla, estão bem entrosados, tanto na parte defensiva como nos cruzamentos, como foi bastante exigido contra o Palmeiras, mas tanto na construção, na qualidade de jogo", falou.>

"A gente está muito feliz por toda a nossa performance, tanto de jogos e resultados. Acabei me lesionando e fico triste por isso. Mas tem coisas que a gente não controla. É trabalhar e evoluir fisicamente. Poder estar bem novamente para quando professor optar por me colocar na partida eu esteja pronto (...) Foi bem complicado assistir aos jogos decisivos, de Libertadores e até mesmo contra o Ceará, jogo muito difícil. Só a minha família sabe o quanto esse momento é complicado. Mas faz parte do processo. Vão ter dias ruins, lesões. Mas isso não atrapalha o meu foco e a minha missão", seguiu.>

Gabriel Xavier revelou que ainda não está 100% na parte física, mas se colocou à disposição do técnico Rogério Ceni para enfrentar o Paysandu. "Sei que eu estou voltando agora depois de um mês fora. Não adianta dizer que estou 100% na parte física. Não estou. Isso é adquirido com os jogos. Sei que vou me aprimorar com as oportunidades. E sabemos do momento difícil de muitas viagens, jogos. Uma viagem casada que vamos ficar cinco, seis dias fora de casa. Temos que estar preparados para tudo que acontecer".>