RECUPERADO

Gabriel Xavier celebra volta após lesão, mas reconhece jogo abaixo: 'Importante é o triunfo'

Zagueiro do Esquadrão foi desfalque nas últimas oito partidas por lesão

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de maio de 2025 às 05:00

Gabriel Xavier voltou a jogar após oito jogos afastado dos gramados por lesão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Desfalque nas últimas oito partidas, o zagueiro Gabriel Xavier disputou sua primeira partida após se recuperar de lesão nesta quarta-feira (30). No triunfo diante do Paysandu, válido pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, o defensor iniciou como titular e foi mantido em campo durante os 90 minutos. Na saída de campo, Gabriel comemorou a volta aos gramados e também reconheceu o rendimento abaixo da equipe tricolor.>

"Eu estou feliz, primeiramente pelo triunfo. A gente almeja sempre colocar o Bahia onde ele merece, que é no topo das competições. A lesão acho que é um dos pontos mais difíceis na vida do atleta, coisas que a gente não consegue controlar. Agradecer todo o departamento médico, todo o apoio, todo o carinho que eles tiveram por mim. A gente conseguiu acelerar um pouco mais essa volta. Muito feliz pela reestreia e pelo triunfo, o importante é o Bahia vencer", comemorou.>

A gente sabe que jogar aqui é sempre muito difícil, eles têm uma torcida que apoia bastante. Sabemos da dificuldade que seria e que não foi o nosso melhor jogo, mas a gente tem que entender que tem dias que serão assim. O importante, acima de tudo, é o triunfo. Hoje nós conseguimos Gabriel Xavier Zagueiro do Bahia

O primeiro tempo contou com chances para os dois lados. Apesar do equilíbrio, um pênalti marcado para o Esquadrão foi determinante para que o tricolor saísse para o intervalo com a vantagem no placar. A segunda etapa teve ainda menos chances. Em um jogo morno, o resultado ficou apenas com o tento anotado por Cauly.>