PREOCUPAÇÃO

Vitória tem uma das quatro defesas mais vazadas do Brasileirão

Rubro-negro sofreu gols em todas as seis partidas disputadas no Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2025 às 17:00

Lucas Halter é presença certa no quarteto defensivo do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após o empate diante do Grêmio dentro do Barradão, o Vitória tem a sua primeira semana livre na temporada. O tempo livre oferece a oportunidade para que o técnico Thiago Carpini conserte os erros da equipe rubro-negra, principalmente no sistema defensivo. No Campeonato Brasileiro, o clube tem uma das quatro defesas mais vazadas da competição.>

O Vitória teve as redes vazadas em todas as seis partidas disputadas no Brasileirão, o que totaliza nove gols sofridos no torneio. Junto ao Santos e ao Mirassol, os três times só não tomaram mais gols que outras três equipes. Completando o Z-4 das defesas, o Corinthians aparece com 10 tentos sofridos, o Grêmio com 11 e o Juventude com 14.>

O último confronto em que o Leão saiu de campo sem sofrer gols aconteceu contra o Defensa y Justicia, na Argentina, quando o time empatou por 0x0. Desde então, o Vitória entrou em campo em mais cinco oportunidades e sofrendo gols em todas. Na visão de Carpini, os problemas defensivos estão ocorrendo pelo pouco tempo de preparação entre as partidas, o que aumenta a importância de uma semana sem jogos.>

“Atenção, ajustes, cuidado e uma coisa que não temos, o treino. A gente conversa, mostra vídeo, organiza. (...) Eu vejo que são erros e ajustes que fazem parte de um processo. Agora que nós entramos no ano de verdade, no ano de série A, que é o carro chefe. É natural que aconteçam mais gols, porque a capacidade dos adversários é diferente do primeiro semestre. Aqui a gente não pode errar. Você se lembra de algum erro no primeiro tempo? O gol. Errou, tomou gol. Não pode errar”, destacou o comandante rubro-negro após o jogo contra o Grêmio. >

Prejuízo poderia piorar

Com um sistema defensivo desequilibrado e uma fase de instabilidade na temporada, com apenas um jogo vencido nos últimos 11 disputados, o Vitória conta com um Lucas Arcanjo em boa fase para conter os avanços adversários. Apesar de ser um dos goleiros mais vazados da competição, o jogador está conseguindo se destacar neste início de Brasileirão.>

Segundo o Sofascore, plataforma de dados e estatísticas especializada em futebol, o camisa 1 do Leão aparece entre os melhores do torneio nos índices individuais da posição. Lucas Arcanjo é o goleiro com mais defesas feitas, com 27. Deste número, 18 aconteceram em finalizações dentro da área, enquanto nove foram a partir de chutes de longa distância.>