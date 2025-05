FUTEBOL

'Tenho muita estrela', diz Gabigol após fazer valer lei do ex sobre o Flamengo

Atacante decretou a vitória do Cruzeiro em sua primeira partida contra o ex-clube, no domingo (4)

Um dos protagonistas da vitória do Cruzeiro diante do Flamengo, neste domingo (4), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Gabigol comentou sobre o sentimento de marcar contra o ex-clube. Esse foi o primeiro jogo de Gabriel contra seu ex-clube. Em entrevista após o término da partida, o jogador falou sobre a sensação de marcar contra o clube carioca.>

“É difícil. O Flamengo é meu time do coração, como o Santos também foi, e é ainda. Tudo mundo sabe do meu amor e do meu carinho pelo Flamengo, o quanto eu amava jogar lá. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já. Meus amigos estão lá, então claro que tem um gosto diferente. E é inevitável, tenho muita estrela, não é possível”, iniciou.>