ALTAS CIFRAS

Veja a fortuna milionária que Dudu ganhou em quatro meses no Cruzeiro

Clube e jogador assinaram a rescisão em definitivo na última sexta-feira (2)

Dudu encerrou sua breve passagem pelo Cruzeiro na última sexta-feira (2). O atacante chegou do Palmeiras em janeiro e ficou cerca de quatro meses no clube mineiro até assinar a rescisão em definitivo. Neste curto período em que ficou na Toca da Raposa, o jogador recebeu uma verdadeira fortuna.>

O contrato inicial do atacante com o Cruzeiro era até o fim de 2027, com multa rescisória de R$ 60 milhões. Mas clube e jogador definiram o fim do vínculo por valor bem menor, R$ 15 milhões, considerando o que atacante receberia ao longo do ano na Raposa.>