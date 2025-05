PREPARADO

Bahia faz último treino antes de enfrentar o Nacional pela Libertadores

Confronto contra os uruguaios ocorre nesta quarta-feira (7)

Apesar da forte chuva, o elenco do Esquadrão foi a campo e finalizou a última atividade antes do duelo contra o Nacional-URU, pela Conmebol Libertadores. Nesta terça (6), pela manhã, os atletas assistiram ao vídeo de correção, com os erros e acertos cometidos no triunfo sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.>