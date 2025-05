FOCO NA LIBERTADORES

Bahia se reapresenta e inicia trabalhos para enfrentar o Nacional

Confronto ocorre na próxima quarta-feira (7), às 19h, na Arena Fonte Nova

O elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, após o Esquadrão vencer o Botafogo, por 1 a 0, no sábado (3), pela Campeonato Brasileiro. O grupo deu início aos trabalhos para enfrentar o Nacional-URU, na próxima quarta-feira (7), às 19h, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. >