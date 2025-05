FORA DE AÇÃO

Bahia perde dois titulares para enfrentar o Flamengo no Brasileirão

Caio Alexandre e Erick receberam cartão amarelo e terão que cumprir suspensão

O Bahia terá duas baixas importantes para enfrentar o Flamengo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o triunfo por 1x0 sobre o Botafogo, na Fonte Nova, os volantes Caio Alexandre e Erick receberam o terceiro cartão amarelo. Portanto, terão que cumprir suspensão no jogo contra o rubro-negro carioca. A partida está marcada para o próximo sábado (10), às 21h (de Brasília), no Maracanã.>

Titular absoluto do time comandado pelo técnico Rogério Ceni, Caio Alexandre foi punido após puxar o atacante Igor Jesus e parar um ataque promissor do Glorioso. A tendência é que o camisa 19 seja substituído pelo volante Acevedo no duelo diante do Fla. >