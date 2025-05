EM ÓTIMA FASE!

Bahia derrota Botafogo na Fonte Nova e engata o quinto triunfo seguido na temporada

Cauly, após linda jogada de Erick Pulga, marcou o gol tricolor em casa

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2025 às 23:06

Jogadores do Bahia comemoram gol de Cauly sobre o Botafogo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Um, dois, três, quatro, cinco! O Bahia engatou o quinto triunfo seguido na temporada ao derrotar o Botafogo por 1x0, na noite deste sábado (3), na Arena Fonte Nova. Cauly marcou o único gol da partida, em um lance que contou com jogadaça de Erick Pulga. O jogo foi válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

Com o resultado positivo, o Esquadrão volta a subir na tabela da Série A, e agora é o 5º colocado, com 12 pontos. Esse foi a terceira vitória consecutiva da equipe na competição. A ótima fase também inclui triunfos pela Libertadores e Copa do Brasil.>

O duelo da noite marcou o reencontro do tricolor com o técnico Renato Paiva. Primeiro treinador da era City, ele deixou o clube em setembro de 2023 e, após passagem pelo Toluca, do México, assinou com o Glorioso em fevereiro deste ano.>

O Bahia agora volta a pensar na Libertadores. O time receberá o Nacional, do Uruguai, na próxima quarta-feira (7), às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do torneio continental. Já o próximo compromisso na Série A será no sábado (10), contra o Flamengo, no Maracanã.>

O jogo>

Sem ter à disposição Arias, que se recupera de uma lesão, e Gilberto, que se machucou contra o Paysandu, o técnico Rogério Ceni teve que improvisar no setor e colocou Erick, volante de origem, na lateral direita. De resto, o treinador optou por mandar a campo a força máxima disponível, depois de ter poupado a maioria dos titulares no jogo do meio da semana, pela Copa do Brasil.>

O primeiro tempo foi movimentado e equilibrado. O Botafogo começou pressionando o Bahia na saída, tentando criar alguma dificuldade, mas o tricolor aos poucos foi dominando e chegando ao ataque. Em um dos momentos, aos 8 minutos, Éverton Ribeiro cruzou, Erick Pulga errou o cabeceio e a bola foi na direção do gol. John, porém, se esticou e fez boa defesa. A resposta do visitante veio aos 15, com Artur, que arriscou de fora da área e mandou por cima do gol.>

O Esquadrão voltou a aparecer bem aos 24, depois de uma troca de passes com facilidade. Pulga ficou no mano a mano com Vitinho na lateral da área, invadiu e finalizou, mas a bola foi à esquerda de John. Se o gol não veio ali, saiu aos 38 - com direito a uma jogadaça do atacante tricolor. Pulga arrancou pela esquerda, deixou Marlon Freitas e Newton para trás, passou por Jair e cruzou para Cauly apenas chegar escorando e completar para o fundo das redes.>

O Botafogo até tentou dar uma resposta rápida, mas Mastriani finalizou por cima, e o jogo foi para o intervalo com o 1x0 a favor do time azul, vermelho e branco. >

O visitante voltou para o segundo tempo em cima do Bahia e, no primeiro minuto, viu Mastriani cabecear para fora. Mas foi o Esquadrão que balançou as redes de novo - só que o gol foi anulado. >

O lance iniciou com Juba saindo em jogada pela esquerda. Ele cruzou e Erick chutou mal. Mas a defesa do Glorioso mandou a bola para frente, ela pegou em cima de Lucho Rodríguez e morreu no fundo das redes, em um lance inusitado. Mas o VAR entrou em ação e anulou o tento por impedimento de Juba, mantendo o 1x0 no placar.>

O Fogão teve uma ótima chance de empatar aos 23. Artur roubou a bola, tabelou com Mastriani no contra-ataque veloz pelo centro e saiu cara a cara com Marcos Felipe. Mas finalizou em cima do goleiro tricolor.>

Já nos acréscimos, o Bahia passou bem perto de fazer o 2x0. Willian José foi acionado, ficou cara a cara com John e tocou por cima, de cobertura, tirando tinta da trave. Aos 49, Igor Jesus recebeu, driblou David Duarte e tocou na saída de Marcos Felipe, que defendeu. >

Na sequência, o goleiro do Botafogo chegou a ser expulso depois de um lance com Jean Lucas, mas, após revisão no VAR, o árbitro retirou o vermelho. Na cobrança da falta, Willian José bateu forte, John defendeu e a bola bateu na trave. Sem mais ninguém marcar, o jogo acabou com o triunfo azul, vermelho e branco por 1x0.>

Ficha técnica

Bahia x Botafogo - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Bahia: Marcos Felipe, Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas, Cauly (Michel Araújo) e Everton Ribeiro (Ademir); Erick Pulga (Gabriel Xavier) e Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.>

Botafogo: John, Vitinho (Mateo Ponte), Jair, David Ricardo e Cuiabano (Nathan Fernandes); Newton, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Alex Telles); Artur (Jeffinho), Mastriani (Rwan Cruz) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.>

Local: Fonte Nova, em Salvador>

Gols: Cauly, aos 38 minutos do primeiro tempo;>

Cartões amarelos: Caio Alexandre, Erick e Ademir, do Bahia; Newton, Mateo Ponte, John e Marçal, do Botafogo;>

Público: 37.094 pagantes>

Renda: R$ 1.219.691,00>

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua Costa (trio de SP)>