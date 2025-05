BRASILEIRÃO

Após revés, Bahia busca voltar a vencer diante do Flamengo no Maracanã

Confronto contra os cariocas ocorre neste sábado (10), às 21h

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de maio de 2025 às 05:30

Bahia enfrenta o Flamengo neste sábado (10) Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A derrota para o Nacional na Copa Libertadores adiou a classificação do Bahia para a próxima fase da competição internacional, mas não acabou com o ânimo da torcida tricolor. Antes do revés, o Esquadrão mantinha uma sequência de cinco triunfos na temporada e atualmente se encontra no G-6 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (10), o clube baiano viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, para continuar na parte de cima da tabela. A bola rola às 21h.>

Sem os volantes Caio Alexandre e Erick, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, a importância de Jean Lucas para a equipe aumenta, principalmente pela boa fase do meio-campista. Tendo aumentado sua participação direta em gols desde que chegou ao Esquadrão, o volante chegou ao terceiro gol marcado na temporada diante do Nacional.>

Prestes a enfrentar novamente seu ex-clube, o jogador valorizou o momento vivido com a camisa tricolor. “Eu vim para cá com o pensamento de construir coisas. E a gente vem construindo coisas muito lindas aqui no Bahia. Venho fazendo os gols, não como no ano passado, mas eu não sou atacante, tenho que contribuir para o grupo, para o Rogério, em outras funções. Então, só podendo estar dentro de campo ajudando, eu acho que isso é muito importante”, disse.>

Além da ausência da dupla de volantes, Ceni ainda não vai poder contar com outros quatro jogadores do plantel. O lateral-direito Gilberto se recupera de lesão, o zagueiro Kanu e o lateral-direito Arias seguem em tratamento médico e o goleiro Ronaldo ainda se encontra na transição.>

A tendência é de que o time titular siga a base que foi à campo na Copa Libertadores, mas há a possibilidade do treinador tricolor precisar poupar peças pelo desgaste. Desde o início da temporada, o elenco ainda não teve uma semana livre. Apesar da sequência de jogos, o atacante Willian José destacou a força do elenco tricolor como aspecto importante para conseguir seguir bem em todas as competições. >

"É difícil o calendário brasileiro, mas a gente tem um ótimo elenco. Temos muitos jogadores que estão treinando para conseguir seu espaço e a gente está conseguindo levar até onde dá, porque são muitos jogos e tem que estar todo mundo preparado", afirmou.>