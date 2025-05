DEFINIDO

Bahia faz último treino antes de enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

Confronto contra os cariocas ocorre neste sábado (10), às 21h

O elenco do Bahia treinou nesta sexta-feira (9), no CT Evaristo de Macedo. O grupo finalizou os trabalhos antes de enfrentar o Flamengo, neste sábado (10), no estádio do Maracanã. O técnico Rogério Ceni comandou um trabalho técnico em espaço reduzido, com o grupo dividido em dois times.>