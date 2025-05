DE VOLTA AO TREINO

Após derrota, Bahia se reapresenta visando duelo contra o Flamengo

Confronto contra o rubro-negro carioca ocorre nesta sábado (10), às 21h

Após ser derrotado pelo Nacional por 3x1 na Arena Fonte Nova, o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta quinta-feira (8), no CT Evaristo de Macedo. O Esquadrão se concentra para o duelo contra o Flamengo, marcado para este sábado (10), às 21h, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. >