Globo fecha mais duas contrações para a equipe do GE TV

Bruno Formiga, ex TNT Sports, e Luana Maluf, ex-Amazon Prime, vão reforçar o projeto da emissora no Youtube

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 20:22

Bruno Formiga e Luana Maluf Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Globo continua ampliando os investimentos no GE TV, novo canal esportivo da emissora no YouTube que transmitirá gratuitamente eventos e programas esportivos. Após confirmar as contratações de Jorge Iggor e Mariana Spinelli, agora o projeto ganha mais dois nomes de peso: Bruno Formiga e Luana Maluf. A informação é de Gabriel Vaquer, colunista do F5 (Folha de S.Paulo).

Formiga, que estava na TNT Sports desde 2012, anunciou sua saída da empresa nesta quarta-feira (13), durante a transmissão de PSG x Tottenham pela Supercopa da Uefa. Ele aceitou a proposta da Globo e integrará a equipe do GE TV, onde deve formar dupla com Jorge Iggor, narrador que será a principal voz das transmissões do canal.

Natural de Fortaleza (CE), Formiga iniciou a carreira em emissoras locais antes de chegar ao antigo Esporte Interativo, que mais tarde se tornou TNT Sports. Sua trajetória o consolidou como um dos comentaristas mais reconhecidos do país.

Além de Formiga, a Globo também fechou com Luana Maluf, jornalista com passagens pela Amazon Prime Video e pela Band. Atualmente repórter da Band e comentarista de transmissões no Prime Video, ela também se destaca pela forte presença digital. Desde 2021, divide com a esposa, a jornalista Alê Xavier, o canal Passa a Bola, no YouTube, que já soma mais de 200 mil inscritos.

O que é a GE TV?

O novo canal, GE TV, utilizará o atual endereço do GE no YouTube, que já conta com mais de 6 milhões de inscritos. Embora a estreia ainda não tenha data definida, a expectativa é que o lançamento aconteça nos próximos meses, com o objetivo de competir diretamente com a audiência e influência da CazéTV no meio digital.

Revelado inicialmente pela Folha de S. Paulo, o projeto seguirá um modelo semelhante ao da concorrente, que transmite partidas de futebol, Olimpíadas, Copa do Mundo, NFL e outros eventos. A Globo aposta em transmissões de eventos esportivos e programas de debate no estilo “mesa redonda”, além de buscar acordos para exibir competições como a NFL.

A estratégia inclui a produção de conteúdos pré e pós-jogo, formato já explorado na TV Globo, SporTV e Premiere, e que também é comum em transmissões europeias, como as da Sky Sports. A CazéTV adotou esse modelo em campeonatos como o Paulista, o Brasileiro e o Mundial de Clubes.