YOUTUBE

Projeto da Globo para bater de frente com a CazéTV, GE TV estreia com jogo da Seleção

Canal no Youtube fará primeira transmissão em 4 de setembro com Brasil x Chile, pelas Eliminatórias

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 20:31

Globo e Cazé TV Crédito: Reprodução

O GE TV, novo canal esportivo da Globo no YouTube, já tem data de estreia marcada: 4 de setembro, com a transmissão de Brasil x Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, direto do Maracanã. A partida será exibida gratuitamente e terá narração de Jorge Iggor, ex-TNT Sports, que chega para ser a voz principal do novo projeto.

A escolha da estreia não é por acaso. Além de usar a força da imagem da Seleção para atrair público no ambiente digital, o jogo pode marcar o retorno de Neymar ao time nacional, caso seja convocado por Carlo Ancelotti. A lista oficial será divulgada no dia 25 de agosto.

Nos bastidores, a Globo tem feito movimentações estratégicas para consolidar a equipe do GE TV. Entre os nomes confirmados estão Bruno Formiga (ex-TNT Sports), Mariana Spinelli (ex-ESPN) e Luana Maluf (ex-Band e Prime Video), além de Fred Bruno, que será remanejado para o canal. O time une profissionais já consolidados no jornalismo esportivo com talentos que dialogam diretamente com o público jovem e digital.