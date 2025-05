JEJUM

Bahia perdeu últimas 11 partidas disputadas contra o Flamengo

Tricolor reencontra rubro-negro carioca neste sábado (10), às 21h

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de maio de 2025 às 05:30

Bahia perdeu para o Flamengo nos últimos 11 jogos disputados Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após a derrota do Bahia para o Nacional por 3x1, dentro da Arena Fonte Nova, acabou com a sequência de cinco jogos com triunfos na temporada. Neste sábado (10), o Esquadrão vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã e tentar retornar ao caminho dos triunfos. Para isso, os tricolores vão precisar acabar com um jejum de 11 jogos.>

A última partida vencida pelo Bahia contra a equipe carioca aconteceu em 2019. O Esquadrão contou com a força de sua torcida para superar a equipe comandada pelo português Jorge Jesus por 3x0. Vale lembrar que o Flamengo terminou a temporada como campeão da Série A e da Copa Libertadores. Os três gols do confronto foram marcados pelo centroavante Gilberto.>

Desde então, Bahia e Flamengo voltaram a se encontrar em 11 oportunidades, todas vencidas pelos rubro-negros. O Urubu, inclusive, foi o carrasco do Esquadrão na última edição da Copa do Brasil. O elenco comandado por Rogério Ceni foi eliminado nas quartas-de-final após perder os dois jogos pelo placar de 1x0.>

Com o adversário como mandante, o último triunfo é ainda mais antigo. Se espelhando na conquista contra o Palmeiras, o Bahia mira vencer pela primeira vez o Flamengo como visitante desde 2011, quando superou o rival rubro-negro por 3x1. Tite, Dodô e Souza balançaram as redes para os tricolores, enquanto Renato Abreu descontou.>

Acabar com a freguesia

Se o retrospecto recente não é bom, o torcedor tricolor fica ainda mais preocupado ao lembrar do baixo desempenho dos times treinados por Rogério Ceni contra o Flamengo. O comandante do Bahia nunca conseguiu superar o time carioca à beira do campo.>

São 15 jogos sem saber o que é vencer o rubro-negro carioca, clube onde conquistou o Brasileirão de 2020, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, ambos na temporada 2021. Todos os encontros terminaram com derrotas para o atual técnico do Bahia.>

Considerando todo o retrospecto de Ceni contra o Flamengo, foram cinco jogos pelo Bahia, seis à frente do São Paulo, três sob o comando do Fortaleza e um pelo Cruzeiro. Em entrevista coletiva, o treinador definiu o próximo confronto pelo Brasileirão como a oportunidade de recuperar o time após o revés na Libertadores.>