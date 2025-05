DECEPCIONOU

Bahia leva virada do Nacional e perde a primeira dentro de casa na Libertadores

Tricolor abriu o placar com Jean Lucas, mas levou a virada com gols de Morales, Nico López e Milán

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 20:55

Bahia recebeu o Nacional-URU na Fonte Nova pela Copa Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A classificação do Bahia para a próxima fase da Copa Libertadores ficou para outro dia. Nesta quarta-feira (7), o Esquadrão entrou em campo contra o Nacional, do Uruguai, com a esperança de vencer e esperar pelo jogo do Internacional para comemorar o feito. Durante o confronto, os tricolores saíram na frente, mas levaram a virada dos uruguaios na Arena Fonte Nova. A derrota por 3x1 na 4ª rodada da fase de grupos foi a primeira do clube dentro de casa na história da competição e deu fim à sequência de cinco jogos com triunfos.>

Com mais chances de abrir o placar, o primeiro tempo do confronto terminou zerado. Apesar da baixa eficiência nas finalizações, o Bahia esteve mais próximo de chegar ao gol. Logo na volta do intervalo, Jean Lucas abriu o placar. Dez minutos depois, o lateral Morales aproveitou a bola parada para deixar tudo igual. Mais eficiente na partida, o Nacional chegou à virada com Nico López após contra-ataque. No final, MIlán ampliou a vantagem uruguaia.>

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, contra o Flamengo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 21h, no Maracanã. O próximo jogo do Esquadrão pela Copa Libertadores será na próxima quarta (14), contra o Atlético Nacional, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.

O JOGO

Em uma partida importante para as duas equipes, Bahia e Nacional começaram a partida com um equilíbrio entre as ações do jogo. Enquanto o Tricolor manteve a postura de agressividade com a posse de bola, os uruguaios montaram uma linha defensiva com cinco homens e abaixaram o bloco de marcação para sair em contra-ataques.>

Dentro da estratégia dos clubes, os mandantes tiveram mais êxito em chegar ao último terço do campo. A primeira grande chance, no entanto, só veio a ocorrer no minuto 17. Caio Alexandre acionou Willian José, que deixou a bola passar para Erick Pulga sair de frente para o gol. O camisa 16 progrediu e teve a finalização travada.>

A resposta dos visitantes veio aos 29 minutos. Após Jean Lucas perder a bola no meio de campo, os visitantes ligaram o contra-ataque. O volante Boggio recebeu à frente da área e achou passe por dentro da defesa tricolor para Nico López. O atacante, livre de marcação, chutou forte para o gol, onde estava Marcos Felipe para manter o placar zerado.>

O primeiro tempo terminou com um volume ofensivo maior para os donos da casa. O Bahia conseguiu finalizar 10 vezes nos primeiros 45 minutos, contra quatro chutes do adversário. Apesar do número maior, o Esquadrão pecou na falta de eficiência, já que apenas três finalizações foram em direção ao gol defendido por Mejía.>

Na volta do intervalo, o torcedor que esteve presente na Arena Fonte Nova não precisou esperar muito para soltar o grito de gol. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Caio Alexandre carregou a bola pelo meio até achar Willian José na entrada da área, que já dominou tocando para Jean Lucas bater colocado e abrir o placar da partida.>

Atrás no placar, o Nacional tinha a necessidade de se lançar ao ataque para buscar o prejuízo e continuar sonhando com a classificação. A esperança aumentou com a melhora dos uruguaios na partida e se tornou real aos 11 minutos, quando Nico López cobrou escanteio e Morales pegou de primeira no contra pé de Marcos Felipe para igualar o placar.>

Com a melhora dos visitantes na partida e o ânimo pelo gol marcado, o Esquadrão encontrou dificuldade para rodar a bola e conseguir penetrar no ferrolho uruguaio, que aproximou os homens do meio de campo à linha defensiva para impedir que os jogadores do Bahia conseguissem receber na entrada da área.>

A solidez defensiva do Nacional foi premiada em uma transição ofensiva em velocidade. No contra-ataque, Villalba foi mais rápido que Ramos Mingo e achou Nico López livre na marca do pênalti. O atacante deixou Marcos Felipe e David Duarte no chão com um corte e só precisou completar para balançar as redes e virar o jogo.>

No final da partida, ainda deu tempo do Nacional conseguir converter mais uma jogada em velocidade. Aos 41 minutos, a defesa uruguaia roubou a bola no campo de defesa e rapidamente foi ao ataque. Villalba disparou pela direita e cruzou para o zagueiro Milán dar números finais ao confronto.>

FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 3 Nacional - 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores>

Bahia: Marcos Felipe; Erick (Michel Araújo), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor), Everton Ribeiro (Ademir) e Jean Lucas (Lucho Rodríguez); Cauly, Willian José e Erick Pulga (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.

Nacional-URU: Mejía; Morales (Nicolás Rodríguez), Calione, Coates, Millán e Báez; Oliva (Yonatan Rodríguez), Boggio, Villalba e Recoba (Diego Romero); Nico López. Técnico: Pablo Peirano.>

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador>

Gols: Jean Lucas, aos 46, Morales, aos 57, Nico López, aos 68, e Millán, aos 86 minutos do segundo tempo;>

Público: 42.998 pagantes;>

Renda: R$ 1.687.037,50;>

Arbitragem: Yael Falcon, auxiliado por Pablo Gonzalez e Sebastian Ranieri (trio da Argentina);>