Fifa anuncia Salvador como uma das sedes da Copa do Mundo feminina no Brasil em 2027

A sede será a Arena Fonte Nova, palco que já recebeu a Copa do Mundo Masculina em 2014

Salvador será uma das oito cidades-sede da próxima edição da Copa do Mundo Feminina, em 2027. A capital baiana foi confirmada pela FIFA nesta quarta-feira (7), após um processo de candidatura que durou cerca de dois anos e que teve a participação ativa da Prefeitura. Esta será a primeira vez em que o Brasil sediará o Mundial feminino, e a primeira vez em que o torneio mais importante da categoria acontecerá na América do Sul.>

As cidades-sede escolhidas são: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera). >

A sede será a Arena Fonte Nova, palco que já recebeu a Copa do Mundo Masculina em 2014 e também da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa América, em 2019. Assim, Salvador fez parte de todos os grandes eventos de futebol disputados no Brasil nos últimos anos, e faltava apenas a Copa Feminina.>

O prefeito Bruno Reis comemorou a escolha: “Estar entre as sedes do próximo Mundial só mostra como a nossa cidade tem se destacado para o mundo nos últimos anos, e vem sendo reconhecida pelas grandes entidades do planeta, como é o caso da FIFA. Ao longo do processo estávamos confiantes de que, pela infraestrutura que podemos proporcionar ao evento e a todos os seus espectadores, Salvador seria uma das escolhidas”, disse.>