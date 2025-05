GRAND SLAM

Judocas do Brasil garantem três medalhas de bronze no Grand Slam do Casaquistão

Natasha Ferreira, Jéssica Pereira e Shirlen Nascimento garantiram um lugar no pódio



Estadão

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de maio de 2025 às 17:00

Jéssica, Natasha e Shirlen, medalhistas de bronze no Grand Slam de Astana Crédito: Maicon Maia/CBJ

A seleção brasileira fez bonito no primeiro dia do Grand Slam de Judô de Astana, capital do Casaquistão, nesta sexta-feira. Natasha Ferreira (categoria até 48kg), Jéssica Pereira (até 52kg) e Shirlen Nascimento (até 57kg) ganharam seus combates na disputa da medalha de bronze e garantiram um lugar no pódio.>

Primeira a colocar a medalha no peito, Natasha somou seu segundo bronze em Grand Slam na carreira ao superar a mongol Narantsetseg Ganbaatar, campeã do Grand Slam de Tbilisi, em março. Foi uma vingança para a brasileira, que havia sido derrotada no único confronto entre ambas, também em disputa de bronze, na ocasião em Antalya, no ano passado.>

A peso ligeiro chegou para a competição do Casaquistão como quarta cabeça de chave, o que lhe garantiu folga na primeira rodada de combates. Natasha estreou nas oitavas superando a belga Lois Petit no acúmulo de punições (3 a 0) graças ao forte volume de luta.>

Pelas quartas de final, a brasileira teve a chinesa Xinran Hui pela frente e acabou caindo com ippon - a rival foi a campeã da categoria em Astana. Na repescagem, triunfo verde e amarelo com yuko diante da israelense Tamar Malca. Natasha Ferreira fechou a disputa pelo bronze com ippon sobre Ganbaatar.>

Jéssica Pereira subiu ao pódio em dia no qual deu show pela categoria meio-leve. Foi o terceiro bronze em Grand Slam da judoca, que também entrou de "bye" na primeira rodada por ser cabeça de chave.>

Nas oitavas ela superou a israelense Ilay Hayun com um yuko, depois passou rapidamente pela marroquina Soumiya Iraoui, graças a um waza-ari com menos de 30 segundos, emendando uma imobilização até o ippon.>

O único revés veio na semifinal, caindo para a alemã Seija Ballhaus, que também fechou a competição com o ouro. Pela medalha e pódio, Jéssica encarou a húngara Reka Pupp, número 10 do mundo, com uma imobilização perfeita, obrigando a rival a bater e desistir da luta.>

Por fim, Shirlen Nascimento garantiu o terceiro bronze para o País com direito a ippon na decisão da medalha, diante da atleta neutra Irina Zueva. A campanha teve ippon sobre a italiana Giulia Carna (vencia por waza-ari), e queda nas quartas com Yuko para a francesa Faiza Mokdar. Na repescagem, novo yuko, agora para a brasileira, no Golden score, sobre a também atleta neutra Kseniia Galitskaia.>