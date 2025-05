GUSTAVO MANCHA

Saiba como o Fortaleza descobriu e contratou zagueiro baiano de graça

Defensor disputou mais de 20 jogos pela base do Tricolor em 2024 e atuou na Copa São Paulo deste ano



Alan Pinheiro

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 9 de maio de 2025 às 15:02

Zagueiro Gustavo Mancha pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Natural de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, o zagueiro Gustavo Mancha é um dos destaques da equipe do Fortaleza em 2025 e chegou de graça ao clube cearense. Em entrevista ao programa Esportes do POVO, o gerente das categorias de base do Fortaleza, Erisson Matias, revelou como foram as negociações envolvendo a chegada do atleta, vindo do Palmeiras para reforçar a base do Leão do Pici no último ano.>

Contratado como uma promessa, o defensor disputou mais de 20 jogos pela base do Tricolor em 2024 e atuou na Copa São Paulo deste ano. Logo após o torneio, o zagueiro fez sua estreia no profissional diante o Horizonte, no dia 25 de janeiro, pelo Campeonato Cearense. Hoje, Mancha é um dos destaques do setor defensivo de Vojvoda.>

“O Mancha foi uma captação direta de uma parceria de networking. Tenho uma amizade com o João Paulo Sampaio (coordenador da base do Palmeiras) e uma pessoa que trabalhou com o Mancha, quando ele era mais jovem, que falou que tinha um zagueiro muito bom que não estava sendo utilizado no Palmeiras”, disse Erisson.>

Desde sua estreia no profissional, na vitória por 3 a 1 sobre o Galo do Tabuleiro, o jovem defensor de 20 anos tem se firmado na equipe de Vojvoda. Até este momento, foram 10 jogos sendo escolhido entre os onze iniciais do treinador argentino.>

Confome o gerente, o Fortaleza não desembolsou nenhum montante para adquirir o jovem defensor do Palmeiras. Na negociação, ficou acordado que o Alviverde teria direito a 30% dos direitos econômicos do camisa 39.>

“Após isso, entramos em contato com o João e viabilizamos a vinda dele totalmente de graça. […] Hoje temos 70% do passe do Mancha. Os outros 30% foram deixados, em forma de respeito durante a negociação, para o clube que foi o primeiro a captá-lo (Palmeiras)”, afirmou.>

Durante a entrevista, o gerente tricolor também comentou sobre o funcionamento das categorias de base do clube e como é realizado o processo de formação e revelação dos jovens jogadores.>