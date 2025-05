JÁ IMAGINOU?

Astro do Barcelona não é reconhecido por turistas e brinca: 'Sou Ryan'

Jogador foi solicitado para fotografar um grupo de mulheres que não tinham certeza de quem ele era

Com apenas 17 anos, Lamine Yamal já é um dos grandes nomes do futebol mundial. Mas nem isso impede que o craque do Barcelona passe despercebido em algumas ocasiões. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, um grupo de mulheres não reconhece o atleta em um primeiro momento e pede para que ele tire uma foto delas.>