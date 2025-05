ADIVINHA?

Time baiano lidera ranking de faltas cometidas no Brasileirão

Estudo levou em consideração as punições aplicadas nos últimos dez anos da competição

Maysa Polcri

Publicado em 12 de maio de 2025 às 10:36

Cartão amarelo Crédito: Shutterstock

O Vitória é o time que mais recebeu cartões amarelos e vermelhos nos últimos dez anos do Campeonato Brasileiro. É o que aponta um levantamento inédito do Bolavip Brasil, que considera as edições da competição desde 2016. Como nem todos os times analisados disputaram a Série A no período - caso do Vitória - o levantamento tomou como parâmetro as médias de faltas cometidas e de cartões recebidos por jogo.>

Os times analisados foram: Grêmio, Internacional e Juventude, do Rio Grande do Sul; Athletico, do Paraná; Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo, de São Paulo; Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, do Rio de Janeiro; Atlético-MG e Cruzeiro, de Minas Gerais; Bahia e Vitória, da Bahia; Sport, de Pernambuco; e Ceará e Fortaleza, do Ceará.>

O Vitória se destacou como o time que mais cometeu faltas e mais recebeu cartões no Brasileirão. O time baiano viveu altos e baixos na última década e é a segunda equipe analisada que menos disputou partidas na Série A no período - apenas o Juventude atuou menos na elite. >

São 2,83 cartões amarelos a cada partida disputada pelo Vitória no campeonato. Em termos de faltas cometidas, foram 16,2 por jogo. Até a sétima rodada do Brasileirão deste ano, o time era o oitavo com mais cartões amarelos recebidos. Quem lidera a estatística é o São Paulo. >

O histórico dos últimos anos coloca o Bahia como a sexta equipe mais faltosa, com média de 15 por jogo. Flamengo e Corinthians são os times que menos receberam cartões amarelos e vermelhos, segundo o levantamento do Bolavip Brasil. O rubro-negro recebeu 2,18 cartões por jogo desde 2016, já o time paulista, 2,20. Confira abaixo a lista completa: >

Vitória: 16,2 faltas por jogo>

Sport: 15,6 faltas por jogo>

Palmeiras: 15,4 faltas por jogo>

Internacional: 15,3 faltas por jogo>

São Paulo: 15 faltas por jogo>

Bahia: 15 faltas por jogo>

Ceará: 14,9 faltas por jogo>

Athletico: 14,9 faltas por jogo>

RB Bragantino: 14,8 faltas por jogo>

Atlético Mineiro: 14,8 faltas por jogo>

Vasco: 14,7 faltas por jogo>

Botafogo: 14,5 faltas por jogo>

Santos: 14,5 faltas por jogo>

Cruzeiro: 14,2 faltas por jogo>

Flamengo: 14,2 faltas por jogo>

Fortaleza: 14,2 faltas por jogo>

Fluminense: 14 faltas por jogo>

Juventude: 13,8 faltas por jogo>

Grêmio: 13,8 faltas por jogo>