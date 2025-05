QUE NOITE!

Renato Kayzer tem estreia iluminada e comanda virada do Vitória sobre o Vasco no Barradão

Atacante marcou os dois gols do Leão, que teve Matheuzinho expulso ainda no primeiro tempo

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2025 às 20:33

Renato Kayzer marcou os dois gols da virada do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Renato Kayzer viveu uma noite iluminada no Barradão. Em sua estreia com a camisa rubro-negra, o atacante mostrou seu cartão de visitas, marcou dois gols e assegurou a virada do Vitória sobre o Vasco por 2x1, neste sábado (10), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando com um homem a menos desde os 33 minutos do primeiro tempo, quando Matheuzinho foi expulso, o Leão encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer.>

O herói da noite esperou 38 dias desde que foi anunciado pelo clube até enfim fazer sua primeira partida pela equipe vermelha e preta. Recuperado de lesão na posterior da coxa, Kayzer entrou na volta do intervalo e precisou de apenas 14 minutos para balançar as redes e empatar a partida - Vegetti tinha aberto o placar na etapa inicial. Já o segundo gol do camisa 79 veio já na reta final do confronto, aos 43 minutos.>

Com o resultado, o rubro-negro vai aos 9 pontos e deixa a zona de rebaixamento da Série A, subindo para a 13ª colocação. A posição, porém, ainda pode mudar com o complemento da rodada.>

Agora, o rubro-negro muda a chave e volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. O time entra em campo na quarta-feira (14), às 21h30, para enfrentar o Cerro Largo, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A partida é válida pela 5ª e penúltima rodada da competição. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão será o clássico contra o Bahia, no domingo (18), às 16h, na Arena Fonte Nova.>

O jogo>

Depois de poupar os principais jogadores no último jogo, pela Copa Sul-Americana, Thiago Carpini voltou a escalar o Vitória com força máxima disponível. Osvaldo, que havia voltado de lesão no meio da semana, foi mantido entre os titulares. Já Raúl Cáceres foi a novidade na lateral-direita, substituindo Claudinho, ausente por suspensão. Outro destaque começou no banco: Renato Kayzer, relacionado pela primeira vez.>

O Vitória começou melhor a partida, valorizando a posse de bola. Mas, apesar do domínio, o time passou os primeiros minutos com dificuldade em encaixar os ataques, e quase não finalizava. O Vasco também mostrava alguns problemas, ainda que tenha conseguido levar perigo com uma cabeçada de Vegetti, por cima do gol.>

A primeira boa chegada rubro-negra veio enfim aos 13 minutos, depois que Matheuzinho recebeu de Cáceres e mandou rasteiro na área. Janderson ajeitou na meia-lua e rolou para Wellington Rato finalizar, mas ele foi travado pela marcação. Na sequência do lance, Ronald cruzou e Janderson tentou completar, mas a defesa cruz-maltina mandou para escanteio.>

Aos 23, mais uma ótima chance vermelha e preta. Jamerson arrancou e soltou a bomba de canhota da entrada da área, a bola desviou, mas o goleiro Léo Jardim fez a defesa e impediu o gol do anfitrião. A resposta do Vasco veio à altura, três minutos depois. Coutinho carregou a bola e achou Rayan, que mandou o canhão. Só que Lucas Arcanjo estava atento, se esticou todo e salvou.>

O panorama do jogo, porém, mudou aos 33 minutos. Matheuzinho acertou o cotovelo na cabeça de Paulinho e, inicialmente, o árbitro Wilton Pereira Sampaio deu o cartão amarelo. Mas o juiz foi chamado pelo VAR e, após analisar o lance no monitor, expulsou o camisa 30 do Leão. >

Oito minutos depois, um novo banho de água fria para o rubro-negro. Lucas Piton recebeu na esquerda e cruzou para Vegetti, na pequena área, cabecear para o fundo da rede, sem dar chances para Arcanjo: 1x0 para o Vasco.>

Com um homem a menos e atrás no placar, Carpini fez as primeiras mudanças na volta do intervalo. Entre elas, sacou Osvaldo e promoveu a estreia de Renato Kayzer pelo Vitória. E, após um susto do cruz-maltino - quando Coutinho chutou de fora da área e Lucas Arcanjo fez a defesa -, o novo camisa 79 rubro-negro mostrou seu cartão de visitas. Depois de cobrança de falta de Jamerson, Fabri cabeceou e Léo Jardim deu o rebote. Kayzer ficou com a sobra e empurrou para o fundo da rede: 1x1, aos 14 minutos.>

As alterações de Carpini pareceram fazer efeito. Mesmo com apenas 10 jogadores em campo, a equipe vermelha e preta não dava muitas opções para o Vasco e, após o gol, continuou crescendo na partida. Aos 27, Baralhas teve boa chance e soltou a bomba de fora da área, mas a bola foi para fora. Pouco depois, Fabri foi lançado em profundidade, arrancou, entrou na área, mas, na hora do chute, acabou travado por Luiz Gustavo.>

A reta final do duelo seguiu com emoção. Aos 39, Renato Kayzer sofreu pênalti, anulado por impedimento de Fabri, que tinha participado do lance. O Vasco deu o troco na sequência, quando Hugo Moura, livre, cabeceou para o gol - mas Lucas Arcanjo defendeu. Aos 42, Leo Jardim falhou e deixou a bola nos pés do novo camisa 79 do Leão, que mandou na trave. >

Até que veio a virada, no minuto seguinte. E, de novo, quem balançou as redes foi o estreante da noite. Baralhas cruzou na área, Gustavo Mosquito, livre, cabeceou para o centro e Renato Kayzer completou: 2x1 e três pontos para o Vitória.>

Ficha técnica

Vitória 2x1 Vasco - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Neris), Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller (Baralhas), Ronald, Wellington Rato (Fabri) e Matheuzinho; Osvaldo (Renato Kayzer) e Janderson (Gustavo Mosquito). Técnico: Thiago Carpini>

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Luiz Gustavo e Piton; Paulinho (Hugo Moura), Sforza (Tchê Tchê) e Coutinho (Loide Augusto); Rayan (Adson), Nuno Moreira (Lukas Zuccarello) e Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro (interino)>

Local: Barradão, em Salvador>

Gols: Vegetti, aos 41 minutos do primeiro tempo; Renato Kayzer, aos 14 minutos e aos 43 minutos do segundo tempo;>

Cartões amarelos: Janderson, do Vitória; Paulinho, Loide Augusto e Lucas Piton, do Vasco;>

Cartão vermelho: Matheuzinho, do Vitória;>

Público: 15.562 pagantes>

Renda: R$ 446.300,00>

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)>