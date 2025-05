RESULTADO RUIM

Bahia perde do Flamengo no Maracanã e segue fora do G4 do Brasileirão

Arrascaeta balançou as redes e decretou a derrota tricolor fora de casa

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2025 às 23:16

Arrascaeta comemora gol sobre o Bahia Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Ainda não foi dessa vez que o Bahia encerrou o jejum diante do Flamengo. Diante do rubro-negro carioca, o Esquadrão conheceu seu segundo resultado negativo no Campeonato Brasileiro, e saiu do Maracanã, na noite deste sábado (10), com a derrota por 1x0. Arrascaeta marcou o único gol do jogo, ainda no início do primeiro tempo. O anfitrião teve Gerson expulso no fim da etapa final, por pisão em Erick Pulga, e o tricolor foi para cima, mas não conseguiu reverter o placar.>

O revés, válido pela 8ª rodada, decretou o fim da sequência de três triunfos seguidos que o tricolor ostentava na Série A. De quebra, ampliou o tabu do Bahia contra o Fla: agora, são 12 derrotas seguidas para o adversário. O último triunfo azul, vermelho e branco foi em 2019. O resultado deixa o Esquadrão estacionado nos 12 pontos, na 6ª colocação do Brasileirão.>

O Bahia agora volta a pensar na Libertadores. O time visitará o Atlético Nacional na próxima quarta-feira (14), às 19h, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. A partida é válida pela 5ª e penúltima rodada do torneio continental. Já o próximo compromisso na Série A será o clássico contra o Vitória, marcado para o domingo (18), às 16h, na Arena Fonte Nova.>

O jogo>

Com sete desfalques - incluindo Ademir, por lesão muscular - e de olho no jogo contra o Atlético Nacional pela Libertadores, o técnico Rogério Ceni mandou a campo um time misto. As principais novidades foram as presenças de Rezende e Kayky entre os titulares, além de Luciano Juba em uma posição mais ofensiva. Jogadores como Everton Ribeiro, Cauly e Erick Pulga começaram no banco.>

O Flamengo começou o jogo ligado, partindo para cima. Ainda antes dos 5 minutos, o anfitrião da noite já tinha colocado Marcos Felipe para trabalhar em dois momentos - ambos com Arrascaeta - e viu uma cabeçada de Léo Ortiz carimbar o travessão. Com tanta pressão, não demorou para abrir o placar. Aos 7 minutos, Michael caprichou e fez levantamento certeiro para o camisa 10 rubro-negro testar firme no canto direito de Marcos Felipe: 1x0.>

A primeira jogada trabalhada do Bahia veio apenas aos 13 minutos, quando Lucho Rodríguez recuperou a bola e acionou Rodrigo Nestor. Ele arriscou, mas mandou à esquerda do gol de Agustín Rossi. O Esquadrão teve mais uma grande chance aos 24, quando Kayky recebeu de Luciano Juba, cortou Alex Sandro e soltou a bomba, parando em boa defesa do goleiro tricolor.>

O primeiro tempo continuou movimentado. O Fla deu sustos com Luiz Araújo e de novo com Arrascaeta, enquanto o Bahia quase ganhou um gol contra a seu favor, depois que Juba mandou a bola rasteira na área, Pulgar desviou para trás e por pouco não foi na própria rede. A etapa, porém, acabou com o 1x0 a favor do anfitrião.>

O segundo tempo foi mais truncado e com poucas chances de gol para os dois lados. Aos 4 minutos, Bruno Henrique deu uma cabeçada, defendida tranquilamente por Marcos Felipe. Aos 6, foi a vez de Jean Lucas mandar de cabeça, e Rossi também não teve dificuldades para segurar. >

Tentando chegar ao menos ao empate, Rogério Ceni resolveu fazer as primeiras mudanças no Bahia. E foram três de vez: saíram Kayky (com dores no joelho), Jean Lucas e Luciano Juba para as entradas de Everton Ribeiro, Cauly e Erick Pulga. Aos 24, Lucho Rodríguez apareceu livre e ficou cara a cara com Rossi, mas o goleiro fez grande defesa. O bandeirinha, porém, marcou impedimento.>

O duelo seguiu com muitos erros de passe das duas equipes, mas sem que nenhuma delas conseguisse aproveitar bem as falhas. Aos 31, Luiz Araújo recebeu de Gerson e balançou as redes a favor do Fla, mas estava impedido. >

Com a partida amarrada, os dois treinadores foram para as cartadas finais, fazendo as últimas substituições. Do lado do Esquadrão, Ceni tirou Lucho Rodríguez e Rodrigo Nestor, mandando a campo os atacantes Willian José e Tiago. >

A partir dos 41 minutos, o Bahia passou a ter um homem a mais: Gerson foi expulso, com a ajuda do VAR, por pisão no tornozelo de Erick Pulga. Daronco tinha dado o amarelo inicialmente, mas trocou a cor do cartão depois de olhar o lance no monitor. >

Mesmo com um a menos, foi o Flamengo quem voltou a ficar perto de marcar. Luiz Araújo mandou pancada na trave e, no rebote, Cebolinha tentou chutar. A bola ficou no bate-rebate dentro da área, e Wallace Yan e Pedro também tentaram, em vão. O árbitro voltou a consultar o monitor, dessa vez por um possível pênalti a favor do mandante, mas mandou seguir.>

O Bahia, com a vantagem numérica, fez pressão nos acréscimos, com chances de empatar em chute de longe de Erick Pulga, que foi defendido por Rossi, e finalização de Willian José, por cima do gol. Mas, sem conseguir converter, acabou saindo do Maracanã derrotado.>

Ficha técnica

Flamengo 1x0 Bahia - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Allan (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Pedro); Gerson, Michael (Wallace Yan) e Bruno Henrique (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.>

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Rezende, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Rodrigo Nestor (Tiago) e Jean Lucas (Cauly); Luciano Juba (Erick Pulga), Kayky (Everton Ribeiro) e Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.>

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro>

Gols: Arrascaeta, aos 7 minutos do primeiro tempo;>

Cartão amarelo: Ramos Mingo, do Bahia;>

Cartão vermelho: Gerson, do Flamengo;>

Público: 59.009 pagantes;>

Renda: R$ 3.504.542,60>

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel (trio do RS)>