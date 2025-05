VELHOS CONHECIDOS

Atacante do Bahia já foi treinado por Ancelotti no Real Madrid; relembre

William José foi contratado para o Real Madrid B em 2014, mas disputou uma partida no profissional da equipe merengue

Autor de quatro gols em 2025, o atacante do Bahia Willian José faz parte da lista de 44 jogadores brasileiros a serem treinados por Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira . O centroavante teve uma breve passagem no Real Madrid , onde foi relacionado pelo italiano em uma partida.>

O atacante brasileiro foi contratado para o Real Madrid B em 2014, pela boa fase na Seleção Brasileira sub-20, onde foi campeão sul-americano e mundial. Em fevereiro daquele ano, Carlo Ancelotti chamou o jogador para compor os treinos do time principal. Willian José entrou em campo apenas no segundo tempo da derrota por 2x0 para o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.>

A passagem pelo Real Madrid foi curta, mas abriu as portas para o atacante na Espanha. Willian José construiu a carreira no país, onde defendeu o Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Real Betis. O melhor momento do atacante foi pela Real Sociedad, onde marcou 62 gols e deu 16 assistências em 170 jogos durante quatro temporadas e meia. Ele passou ainda pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e desde o ano passado estava no Spartak Moscou.>