ANTIGOS CONHECIDOS

Willian José comenta adaptação ao jogo de Ceni: 'Sabia que ia ser difícil'

Os dois foram colegas no São Paulo, quando Rogério Ceni ainda atuava como goleiro

Marina Branco

Publicado em 7 de abril de 2025 às 18:51

Willian José pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Vindo de uma sequência de equipe B do Real Madrid Castilla, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Betis, Willian José voltou ao Brasil há apenas três meses, e sente que ainda está se adaptando ao Bahia. Após o empate com o Santos pela segunda rodada do Brasileirão no último domingo (6), o atacante comentou sua volta ao futebol brasileiro, bem como o reencontro com Rogério Ceni, antigo colega de time no São Paulo e atual treinador de Willian.>

"Não é fácil depois de 12 anos fora do Brasil, voltar à adaptação. O futebol no Brasil evoluiu muito nos últimos anos. Até o jeito que o Rogério Ceni começou a trabalhar é diferente. É claro que a gente tem muitos jogadores de qualidade, que estão a cada dia trabalhando para conquistar seu espaço. E comigo não é diferente", afirmou.>

"Eu vim aqui, eu sabia que ia ser difícil. A cobrança vai existir em qualquer lugar, na Europa também existia. Claro que é diferente, mas eu estou preparado, estou bem fisicamente. Fizemos um primeiro tempo muito bom, como eu disse antes. Mas a gente tem que procurar melhorar cada dia, cada jogo, cada treinamento, para que a gente possa conseguir sempre os três pontos", disse.>

Para Ceni, no entanto, Willian já está super bem adaptado ao time e ao futebol brasileiro, como disse o treinador na coletiva após Santos e Bahia. "Ele entende tudo que a gente pede. Hoje foi o mais importante do primeiro tempo, sustentou quase todas as bolas para nos tirar de trás. O gol sai por causa dele, ele protege e faz a jogada para que o Erick ataque o espaço", avaliou ele.>

Disputando espaço com Willian, geralmente está Lucho Rodríguez, com características avaliadas como diferentes pelo professor. "O Lucho é um menino de 21 anos que tem fôlego que não acaba mais para correr o jogo todo e fazer a parte defensiva. O Willian tecnicamente me impressiona. E não é que ele não entende, mas não é fácil para ele, ele tem características diferentes do Lucho. Hoje, para mim, o David Duarte fez uma partida muito boa, e o Willian José também. É um jogador diferenciado", disse Ceni.>

Os dois já se conheciam do São Paulo, onde jogou duas temporadas com Ceni ainda como goleiro. "Trabalho com o Rogério desde 2012, resta muito tempo. Ele era diferente, o Rogério era goleiro", conta Willian.>