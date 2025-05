NOVO CICLO

Com retorno de Casemiro e estreantes, Ancelotti faz primeira convocação na Seleção Brasileira

Italiano convocou a lista de jogadores que formam o elenco do Brasil contra Equador e Paraguai

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de maio de 2025 às 15:25

Italiano Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação à frente do Brasil Crédito: Reprodução/CBF

O italiano Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, convocou pela primeira vez os 25 nomes que vão compor a equipe para as partidas contra o Equador e Paraguai nesta segunda-feira (26). Os confrontos, que ocorrem nos próximos dias 5 e 10, são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. >

Primeiras impressões são muito bonitas. É uma honra, um grande orgulho comandar a seleção, que é a melhor do mundo. Eu tenho um grande trabalho para fazer com que Brasil volte a ser campeão, vamos juntos Carlo Ancelotti Técnico da Seleção Brasileiro

O anúncio oficial foi feito em um hotel da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O evento também serviu como apresentação oficial do italiano. Eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo (25), o roraimense Samir Xaud abriu a apresentação do novo treinador garantindo autonomia no trabalho do italiano à frente do Brasil. O diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, também estava presente na apresentação.>

"Minha conexão com o Brasil começou muito cedo, nos anos 1980, com Cerezo, Falcão e depois, com os anos, eu treinei 34 jogadores brasileiros. Mencionar todos eles, eu posso fazer, porque eu tenho boa memória, mas eu acho que é uma falta de respeito com o possível esquecimento. Mas os melhores, Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Marcelo, Douglas Costa, Cafu, Dida, Emerson. Eu não posso esquecer Endrick, Rodrigo, Militão. Essa conexão começou muito cedo na minha carreira. Pela primeira vez eu venho ao Rio. É algo difícil, porque eu estive em todas as cidades do mundo, faltava o Rio e finalmente eu cheguei ao Rio. Eu quero aproveitar desta cidade", disse Carlo Ancelotti.>

Entre jogadores consolidados nas últimas convocações e novos nomes, o destaque ficou para a volta do volante Casemiro. O jogador não estava sendo chamado para representar o Brasil após a Copa do Mundo de 2022 e vai reencontrar o técnico que o comandou no Real Madrid. Outro nome de confiança de Ancelotti que voltou a ser convocado é o atacante Richarlison.>

Ele [Casemiro] é um grande jogador. Tive a sorte de estar com ele, eu acho que a seleção precisa desse tipo de jogador, que tem carisma, personalidade, talento. Carlo Ancelotti Técnico da Seleção Brasileiro

De novidades na lista estão o goleiro Hugo Neneca, do Corinthians, e o zagueiro Alexsandro, do Lille. Apesar de já ter sido convocado anteriormente, o volante Andrey Santos volta a aparecer na lista de selecionáveis. A apresentação da Seleção Brasileira vai acontecer no dia 2 de junho. Já a estreia sob o comando de Ancelotti será fora de casa, em Guayaquil. O duelo contra os paraguaios acontece na Neo Química Arena, em São Paulo.>

25 jogadores convocados por Carlo Ancelotti:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Hugo (Corinthians).

Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Hugo (Corinthians). Zagueiros: Alexsandro (Lille), Lucas Beraldo (PSG), Léo Ortiz (Flamengo) e Marquinhos (PSG).



Alexsandro (Lille), Lucas Beraldo (PSG), Léo Ortiz (Flamengo) e Marquinhos (PSG). Laterais direitos: Danilo (Flamengo), Vanderson e Wesley (Flamengo).



Danilo (Flamengo), Vanderson e Wesley (Flamengo). Laterais esquerdos: Alex Sandro (Flamengo) e Carlos Augusto (Inter de Milão).



Alex Sandro (Flamengo) e Carlos Augusto (Inter de Milão). Volantes: Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Éderson (Atalanta) e Gerson (Flamengo).

Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Éderson (Atalanta) e Gerson (Flamengo). Meias: Andreas Pereira (Fulham).

Andreas Pereira (Fulham). Atacantes: Antony (Bétis), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Vinícius Jr (Real Madrid). >