MUDANÇA À VISTA

Novo presidente da CBF anuncia a redução das datas destinadas a disputa dos Estaduais

Samir Xaud pretende diminuir de 16 para 11 as datas dos Estaduais

O medico roraimense Samir Xaud foi eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo (25) e, em seu discurso de posse, anunciou mudanças significativas no calendário do futebol nacional. O mandatário pretende reduzir o número de datas destinadas aos campeonatos estaduais, que passarão a ter, no máximo, 11 datas a partir da próxima temporada. >

“Uma das primeiras mudanças é a redução de datas do Estaduais. Estamos projetando fazer com 11 datas a partir do ano que vem. É uma singela demonstração de que nós queremos mesmo que mude. Nós começaremos com o pé direito”, disse Samir logo no começo da entrevista. >