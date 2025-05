NOVO PRESIDENTE

Em primeiro discurso, Xaud afasta possibilidade de a Seleção usar camisa vermelha

Xaud foi eleito pela maioria dos votos neste domingo (25)

“Em relação à seleção masculina: queremos mais que títulos, queremos que o povo brasileiro volte a se identificar com a seleção canarinho. Na seleção, suas camisas amarela e azul são símbolos da nossa identidade nacional“, disse o presidente no discurso. “Que na Copa do Mundo de 2026 estejamos todos unidos no verde, no amarelo, no azul e no branco, que são as cores que simbolizam e representam a nossa nação”, completou. >