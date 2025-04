NÃO FOI APROVADA

Camisa vermelha da Seleção Brasileira tem 90% de reações negativas

Levantamento feito pela Quaest apontou que cerca de 24 milhões de comentários foram feitos sobre o tema nas redes sociais

O rumor de que a Seleção Brasileira poderia ter uma nova camisa na cor vermelha tomou conta das redes sociais e do debate público no início desta semana. A possibilidade do lançamento do novo modelo desagradou a maioria dos usuários, pelo menos foi o que apontou um levantamento feito pela Quaest.>