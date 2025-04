POLÊMICA

Deputado detona camisa vermelha da Seleção e diz que mudança é um 'desrespeito' à história

Uniforme deve ser lançado em março de 2026, a três meses do início da Copa do Mundo

O segundo uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 ainda nem foi lançado, mas já causa polêmica. Isso porque a camisa seria vermelha e com detalhes em preto - cores que não pertencem à bandeira nacional. O deputado federal Leo Prates (PDT-BA) criticou a escolha.>

Para o político, alterar as cores significa um desrespeito à história e à identidade do povo brasileiro. “Respeitar as cores é respeitar a nossa história e a nossa identidade. A Seleção é um patrimônio nacional e deve carregar, em cada detalhe, o orgulho de ser brasileira. As cores não são apenas uma escolha estética, são símbolos do nosso povo e precisam ser preservadas”, afirmou, em suas redes sociais.>