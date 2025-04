INOVOU

Seleção Brasileira vai usar camisa vermelha na Copa do Mundo, diz site

Novo enxoval vai ser lançado em março de 2026

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de abril de 2025 às 14:33

Camisa da Seleção Brasileira será vermelha Crédito: Reprodução/Footy Headlines

O Brasil terá uma cor inédita em seu uniforme 2 para a próxima Copa do Mundo, realizada em 2026 na América do Norte. De acordo com o site Footy Headlines, a nova camisa da Seleção Brasileira vai ser vermelha. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (28).>

Além da novidade na cor, a camisa terá o logotipo da Jordan, marca ligada ao astro de basquete Michael Jordan, no lugar da Nike. As duas gigantes do mundo esportivo costumam realizar lançamentos colaborativos. Em 2016, a marca confeccionou uma camisa especial para o Brasil com tons avermelhados.>

Esta será a primeira vez em que a Seleção Brasileira irá vestir vermelho oficialmente em um uniforme dos atletas de linha, já que a cor já foi usada para os uniformes de goleiros antes. Entre 1917 e 1919, o Brasil também utilizou uma camisa vermelha para os jogadores de linha. No entanto, o uniforme foi usado como uma medida de contenção.>

Na ocasião, Brasil e Chile se enfrentariam, mas ambas as seleções iriam usar uniformes brancos para a partida. A solução encontrada pela equipe brasileira foi de comprar camisas vermelhas para disputar a partida. Em março de 2026, quando o novo enxoval for lançado, marcará o primeiro uniforme vermelho de forma oficial.>

A inovação é uma tática comercial da Nike e da CBF, que planejam um produto voltado para a geração mais nova. De acordo com o UOL, a CBF sabe que pode gerar algum tipo de estranheza, mas topou arriscar. Ainda na gestão de Ednaldo Rodrigues, atual presidente da federação, a Seleção usou uma camisa preta. Mas não foi um lançamento da Nike e, sim, uma ação pontual em uma campanha contra o racismo.>

A última vez que a camisa 2 do Brasil não foi azul aconteceu em 2019, ano da Copa América em casa. O modelo foi branco, remetendo às origens da Seleção. A equipe nacional venceu aquela edição do torneio. O azul, cor tradicional do uniforme reserva, fazia uma referência ao manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.>