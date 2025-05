NOVO CHEFE

Médico nepobaby que já tretou com Ronaldo: conheça Samir Xaud, o futuro presidente da CBF

Saiba quem é o único candidato a substituir Ednaldo Rodrigues

P Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2025 às 17:59

Samir Xaud Crédito: Reprodução ge.globo

A eleição que definirá o sucessor de Ednaldo Rodrigues, que foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acontecerá neste sábado (25). Médico, nepobaby e desafeto de Ronaldo Fenômeno, Samir Xaud, atual presidente da Federação Roraimense de Futebol (FRF), assumirá o cargo, uma vez que conta com o apoio de 25 federações e 10 clubes, o que inviabiliza outras candidaturas. >

QUEM É SAMIR XAUD

Natural de Boa Vista, capital de Roraima, Samir tem 41 anos e é filho de Zeca Xaud, que preside a FRF há cinco décadas. A proximidade com o ambiente esportivo vem de berço, mas sua trajetória profissional se estende para além do futebol. É médico com especialização em infectologia e medicina esportiva, além de proprietário de um centro de treinamento voltado à saúde, bem-estar e atividades físicas.>

Na área de administração esportiva, ele tem como experiência, além dos conhecimentos adquiridos do pai, uma formação em Gestão do Futebol pela Federação Paulista de Futebol, além de ter concluído o CBF Masters, programa da CBF Academy voltado à qualificação de dirigentes esportivos.>

Zaca Xaud, pai de Samir Xaud Crédito: Reprodução/Redes Socias

CARREIRA POLÍTICA

Ao longo da carreira, ocupou cargos públicos como diretor do Hospital Geral de Roraima, presidente do sindicato dos médicos do estado e secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista. Na política, foi candidato a deputado estadual pelo PV em 2018, com 2.069 votos, e a deputado federal pelo MDB em 2022, quando recebeu 4.816 votos. No mesmo ano, uma empresa da qual foi sócio prestou serviços médicos a clubes roraimenses por meio de contrato com a CBF.>

Eleito presidente da Federação Roraimense em 2024, Samir era cotado para assumir oficialmente a entidade em 2027, sucedendo o pai. Com a candidatura à presidência da CBF, no entanto, a transição familiar no poder do futebol roraimense não deve se concretizar.>

TRETA COM RONALDO FENÔMENO

Desde que se candidatou à presidência da CBF, Samir já concedeu várias entrevistas e em uma delas, concedida ao Charla Podcast, criticou a tentativa de participação de Ronaldo Fenômeno no último pleito da instituição. Para o dirigente, falta um melhor diálogo para o ex-jogador obter sucesso na sua investida política. >

“Em relação ao Ronaldo, ele citou que não conseguiu fazer contatos, ser recebido… Quando você quer se candidatar a algum cargo eletivo, a primeira coisa a se ter é diálogo, e não uma mensagem por e-mail falando alguma coisa. Vou te pedir teu voto por e-mail ou com um telefonema, para trocar ideias? Esse é o primeiro ponto. O Ronaldo, sou muito fã e acho super profissional, mas a maneira com que ele chegou não foi uma maneira coerente para um pleito eleitoral. Ele chegou de uma maneira equivocada”, disse Samir. >

Samir Xaud no Charlapodcast Crédito: Reprodução/Youtube

Apesar das críticas, o cartola roraimense se diz aberto ao diálogo e não descarta a possibilidade de contar com o ex-atacante na sua gestão. >

“Quero ter a oportunidade de conversar com ele, porque é uma pessoa que tem muitas ideias, tem os negócios dele, sabe o que é o futebol nos bastidores. Agora não é hora de atirar pedra, não é hora de ficar com isso e aquilo. É hora de unir. O futebol brasileiro precisa de união. É a forma que eu quero fazer na CBF. Preciso trazer as federações, os clubes, para termos mais diálogo e pautarmos o que for importante para o futebol brasileiro”, concluiu. >

CAMINHO ATÉ A CBF