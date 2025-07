MUNDIAL DE CLUBES

Fluminense x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela semifinal do Mundial de Clubes, a partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), às 16h

Fluminense e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (08 de julho de 2025), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), pela semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O duelo reúne o campeão da América do Sul contra um dos gigantes da Europa e promete fortes emoções. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Fluminense x Chelsea ao vivo

Fluminense

O Fluminense chega à semifinal do Mundial de Clubes com uma campanha sólida: são 3 vitórias, 2 empates, 8 gols marcados e apenas 3 sofridos. A equipe comandada por Renato Gaúcho aposta na experiência e na tradição para alcançar a decisão do torneio. O jogo ainda marca o reencontro do zagueiro Thiago Silva com o clube onde foi revelado. >