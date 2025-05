MUITA GRANA

Saiba qual será o salário do novo presidente da CBF

Samir Xaud assumirá o cargo depois do afastamento de Ednaldo Rodrigues

P Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2025 às 15:38

Sede da CBF no Rio de Janeiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Após o baiano Ednaldo Rodrigues ter sido afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud deve ser oficialmente anunciado no cargo nos próximos dias. O dirigente foi eleito presidente na Federação Roraimense Futebol (FRF), mas não irá assumir o posto e será o único candidato nas eleições da confederação nacional. Com isso, ele não só assumirá o cargo mais alto do futebol brasileiro, mas também passará a receber um salário altíssimo. >

Antes de ser afastado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), na semana passada, Ednaldo recebia uma remuneração fixa paga pela própria CBF. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo em 2024, o salário mensal era de R$ 386,6 mil, o que somava, com o 13º, cerca de R$ 5 milhões brutos por ano.>

A tendência é que esses valores sejam mantidos sob a gestão de Samir Xaud, já que a remuneração é fiscalizada e aprovada pelo Conselho Fiscal da CBF. Vale destacar que a entidade é de natureza privada e os recursos não provêm de dinheiro público.>

Além do salário na CBF, Ednaldo também acumulava benefícios por integrar o conselho da Fifa. Ele recebia uma remuneração anual de 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,4 milhão) e tinha direito a voto em decisões importantes do futebol mundial. Os custos com viagens e reuniões também eram cobertos pela Fifa.>