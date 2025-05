ELEIÇÃO

Presidente da Federação de Roraima será candidato único à presidência da CBF

Samir Xaud é médico, tem 41 anos e obteve apoio de 25 federações e 10 clubes

O presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, Samir Xaud, será o único candidato para substituir Ednaldo Rodrigues na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele está no Rio de Janeiro e registrou a chapa na manhã deste domingo (18) para a eleição marcada para o dia 25, na sede da entidade. As informações são do site GE.>