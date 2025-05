MUITA GRANA

Ancelotti será o técnico de seleções mais bem pago do mundo

O treinador italiano receberá 10 milhões de Euros por ano para treinar a Seleção Brasileira

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de maio de 2025 às 16:55

Chegada de Ancelotti ao Rio de Janeiro Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, Carlo Ancelotti foi anunciado e fez sua primeira convocação à frente da Seleção nesta segunda-feira (25). A simples chegada do treinador italiano já reacendeu a chama do sonho da conquista do hexa na Copa do Mundo de 2026 em vários torcedores brasileiros. No entanto, esse sentimento de esperança na torcida vai custar caro aos cofres da CBF. >

“Carleto” se tornará o técnico de seleções mais bem pago do mundo, recebendo 10 milhões de euros por ano, conforme revelado pelo Globo Esporte. A CBF vai pagar cerca de R$ 5,3 milhões de reais ao treinador, que tem contrato até o fim da Copa do Mundo. Além do alto salário, ainda há bônus de €5 milhões caso o Brasil vença o Mundial. >

Confira o top 10 dos técnicos de Seleções mais bem pagos do mundo

1° Carlo Ancelotti (Brasil) - R$ 64 milhões anuais (R$ 5,3 milhões mensais) >

2° Thomas Tuchel (Inglaterra) - R$ 38 milhões anuais (R$ 3,1 milhões mensais)>

3º Julian Nagelsmann (Alemanha) - R$ 31 milhões anuais (R$ 2,5 milhões mensais)>

4º Roberto Martínez (Portugal) - R$ 25,6 milhões anuais (R$ 2,1 milhões mensais)>

5º Didier Deschamps (França) - R$ 24,3 milhões (R$ 2 milhões mensais)>

6º Ronald Koeman (Holanda) - R$ 19,2 milhões anuais (R$ 1,6 milhões mensais)>

7º Luciano Spaletti (Itália) - R$ 19,2 milhões anuais (R$ 1,6 milhões mensais)>

8º Lionel Scaloni (Argentina) - R$ 14,6 milhões anuais (R$ 1,2 milhões mensais)>

9º Luis de la Fuente (Espanha) - R$ 8 milhões anuais (R$ 670 mil mensais)>

10° Rudi Garcia (Bélgica) - R$ 6,4 milhões anuais (R$ 540 mil mensais)*>

*As informações dos salários foram levantados com informações do Globo Esporte, Mirror, La Opinión, Mywage e FinanceFootball>