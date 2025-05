SELEÇÃO DEFINIDA

Enquete: Você gostou da primeira convocação de Ancelotti pelo Brasil?

25 nomes foram chamados pelo treinador italiano para os jogos contra Equador e Paraguai

O italiano Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira , convocou pela primeira vez os 25 nomes que vão compor a equipe para as partidas contra o Equador e Paraguai nesta segunda-feira (26). Os confrontos, que ocorrem nos próximos dias 5 e 10, são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.>

Entre jogadores consolidados nas últimas convocações e novos nomes, o destaque ficou para a volta do volante Casemiro. O jogador não estava sendo chamado para representar o Brasil após a Copa do Mundo de 2022 e vai reencontrar o técnico que o comandou no Real Madrid. Outro nome de confiança de Ancelotti que voltou a ser convocado é o atacante Richarlison.>