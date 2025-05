RUMO AO HEXA

Confira quem são todos os jogadores convocados por Ancelotti

O treinador italiano anunciou nesta segunda-feira (26) a sua primeira lista convocatória à frente da Seleção Brasileira

A primeira convocação de Carlo Ancelotti contou com retornos, novidades e ausências inesperadas. Os volantes Casemiro (Manchester United) e Andrey Santos (Strasbourg), que não eram convocados desde 2023, voltaram a ser chamados. Assim como o atacante Richarlison, que voltou a figurar na lista depois de um ano. Já os rostos novos da lista ficaram por conta do zagueiro Alexsandro (Lille) e do goleiro Hugo Souza (Corinthians). Enquanto isso, entre os jogadores que não estão lesionados, Neymar (Santos) e Rodrygo (Real Madrid) foram as principais ausências. >