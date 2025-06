CLIMA TENSO

Azedou? Sem marcar há 18 jogos, Lucho arquiva fotos relacionadas ao Bahia no Instagram

Em meio à má fase e as criticas da torcida, o atacante também se queixou da posição em que vem atuando

Contratação mais cara da história do futebol nordestino, Luciano Rodríguez custou R$ 65 milhões aos cofres do Bahia, mas ainda não rendeu o que se esperava e ainda vem causando fora das quatro linhas. Há 18 jogos sem balançar as redes, o atacante vive de longe a sua maior seca desde que chegou ao clube e vem sendo cada vez mais criticado pela torcida. >