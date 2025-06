NOVIDADE TRICOLOR

Rede de benefícios para sócios do Bahia é ampliada para todo o país

Com a novidade, o Bahia passa a contar com mais de 200 parceiros no programa de vantagens

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de junho de 2025 às 16:16

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia anunciou a ampliação da rede de benefícios do programa Parceiros de Aço para todo o país, nesta quinta-feira (5). A iniciativa visa aumentar a oferta de vantagens aos associados. O alcance nacional ocorre em conjunto com a plataforma Urbis.>

Com a novidade, o Bahia passa a contar com mais de 200 parceiros no programa de vantagens, e os sócios terão acesso a uma rede de descontos, cashback, participação em sorteios e benefícios exclusivos em todo o Brasil, abrangendo categorias como cinema, eletrodomésticos, vestuário, educação, mobilidade, viagens, entre outras.>