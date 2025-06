QUERIA O TRIUNFO

Galbes valoriza entrega dos garotos do Bahia contra o Confiança, mas alerta: 'Derrota não pode ser aceitável'

Jogando com a equipe sub-20, o Esquadrão tomou 2 a 0 da equipe sergipana pela Copa do Nordeste

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de junho de 2025 às 06:00

Leonardo Galbes, treinador do sub-20 do Bahia, em entrevista coletiva após o jogo contra o Confiança Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Com uma equipe alternativa formada majoritariamente por atletas da base, o Bahia foi derrotado pelo Confiança por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Batistão, em Aracaju. A partida, que era um jogo atrasado da 5ª rodada da Copa do Nordeste, deu a oportunidade para vários atletas jovens ganharem experiência, mas também escancarou erros típicos da pouca rodagem dos garotos. Após o apito final, Leonardo Galbes, técnico da equipe sub-20, que esteve à frente da equipe durante a partida, avaliou o desempenho do time. >

“Foi um bom jogo. Não vejo problema coletivo, acho que é uma característica da idade. Tomadas de decisões melhores com a questão do tempo, todos nós tomamos decisões melhores com a idade. Eu prefiro olhar a vontade de mostrar serviço, isso foi excelente. Saio daqui muito satisfeito com o comportamento, com a entrega, com a representatividade da equipe do Bahia. Isso me deixa muito feliz”, disse Galbez em entrevista coletiva. >

“Tivemos um bom volume de ações ofensivas e defensivas. Um bom desafio de errar e acertar, de não focar no erro e tentar virar a página. Fico feliz por eles, pelo volume, pelos desafios criados pela equipe adversária, muito bem treinada. Foi uma noite que não tivemos resultado, mas foi muito produtiva para o Bahia”, acrescentou. >

Apesar da boa impressão deixada pelo empenho dos garotos, Galbes reforçou que o resultado negativo não pode ser ignorado apenas por se tratar de uma equipe sub-20: “O resultado, obviamente, não. Falei isso lá dentro. Não pode ficar confortável porque é sub-20. Pelo escudo que a gente representa, a derrota não pode ser aceitável”, ressaltou. >

Um dos destaques da partida, não só dentro das quatro linhas, como também fora, foi a presença do experiente goleiro Danilo Fernandes, de 37 anos, que atuou ao lado da garotada. Para o técnico, a postura do veterano foi exemplar e serviu de inspiração para os mais jovens. >