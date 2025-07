MUNDIAL DE CLUBES

PSG x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 13h

PSG e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (5), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pelas quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >