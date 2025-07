NA RAÇA

Com gols de volantes, Fluminense elimina Al-Hilal e segue fazendo história no Mundial

Martinelli e Hércules marcam, e Tricolor supera tensão e pressão saudita para avançar às semis



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 4 de julho de 2025 às 18:35

Fluminense 2 x 1 Al-Hilal Crédito: Divulgação/Fifa

Em uma noite de intensidade e superação no Camping World Stadium, em Orlando, o Fluminense venceu por 2 a 1 o Al-Hilal, nesta sexta-feira (4), e avançou às semifinais do Mundial de Clubes. Com gols dos volantes Martinelli e Hércules, o Tricolor mostrou personalidade diante de um adversário estrelado e manteve vivo o sonho do título mundial. >

O Tricolor das Laranjeiras encarou um adversário com muito mais vontade de estar nos Estados Unidos do que a Internazionale, rival da fase anterior. Mas nem por isso o time baixou a guarda. Em um jogo equilibrado do começo ao fim, o time de Renato Gaúcho consagrou as modificações táticas feitas no mata-mata da competição e não temeu um elenco estrelado.>

Antes de a bola rolar para as quartas de final, foi realizada uma breve homenagem aos jogadores portugueses Diogo Jota e André Silva, irmãos que morreram em um acidente de carro na quinta-feira na Espanha. Compatriotas, João Cancelo e Rúben Neves se emocionaram com a exibição de fotos dos companheiros no telão do estádio.>

Quando a partida começou, o equilíbrio entre os dois times predominou. A posse de bola foi repartida em um jogo muito estudado e com poucas chances de gol no primeiro tempo. O Fluminense conseguiu mostrar ímpeto ofensivo e coesão defensiva para não permitir que os sauditas tivessem liberdade semelhante à da vitória sobre o Manchester City.>

Na reta final da etapa inaugural, o Fluminense viu brechas na defesa do Al-Hilal. Em jogada tramada pelo lado esquerdo após erro dos sauditas, Fuentes tocou em direção à área, Martinelli se antecipou, ajeitou a bola e chutou para fazer um golaço e colocar a equipe tricolor em vantagem, aos 40 minutos.>

No acréscimo, o Al-Hilal ensaiou uma pressão. Fábio fez uma defesa muito difícil. Na jogada seguinte, em cruzamento para a grande área tricolor, Samuel Xavier tocou levemente no pé de Marcos Leonardo. O atacante do Al-Hilal caiu, e o árbitro anotou o pênalti. O VAR, porém, recomendou a revisão. Ao consultar o monitor, o juiz holandês cancelou a marcação da penalidade máxima.>

No retorno do intervalo, Marcos Leonardo voltou a ser protagonista. Após a cobrança de escanteio, aos 6 minutos, Koulibaly apareceu livre para cabecear e entregou nos pés do atacante ex-Santos. O brasileiro girou e bateu para estufar a rede tricolor e empatar o duelo.>

Mais presente no campo de ataque, o Al-Hilal concedeu ao time de Renato Gaúcho contragolpes. O Fluminense, então, tentou responder com Cano. O argentino ficou livre, frente a frente com Bounou, tentou driblar, mas foi desarmado e desperdiçou uma chance preciosa.>

Quando o Al-Hilal parecia mais perto do gol, o Fluminense armou alguns minutos de pressão. Os sauditas erraram a saída de bola, Hércules finalizou, a zaga tirou mal, Samuel Xavier escorou de cabeça em direção à área, Hércules apareceu para fuzilar e recolocar o time das Laranjeiras em vantagem, aos 25 minutos.>